Esporte Goiás sobre interesse do Inter em Rafael Sobis: "Não temos força para brigar contra" Diretor de futebol esmeraldino, Túlio Lustosa destaca que, com o time gaúcho na briga, vinda do jogador para o Goiás fica difícil

O Goiás segue sonhando com Rafael Sobis, mas vê a possibilidade um pouco mais distante após o Internacional também mostrar interesse em contar com o jogador. Revelado pelo clube colorado e declaradamente torcedor do time gaúcho, o atacante já afirmou, por meio de seu empresário, Jorge Machado, que o Inter tem preferência como possível destino. O atleta foi protagonista c...