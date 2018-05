Esporte Goiás segue sem reação na Segundona Após promessas e cobranças, alviverde tem mais uma atuação ruim e perde para o Boa Esporte

Foi em um Serra Dourada vazio que o Goiás chegou à sétima rodada consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro sem vencer. A equipe esmeraldina perdeu para o Boa Esporte na tarde de ontem, por 2 a 1, em uma de suas piores partidas no ano neste sábado. A equipe, que fez apenas o seu terceiro jogo no comando do técnico Ney Franco, não conseguiu intimidar, em casa, ...