Esporte Goiás segue no mercado e renova contrato com volante Alviverde tenta contratação de um jogador de velocidade e amplia vínculo com Gilberto Júnior

O Goiás segue em busca de um atacante com velocidade para substituir Carlos Eduardo. A expectativa da diretoria esmeraldina é anunciar um reforço para o setor ofensivo até semana que vem. Entretanto, além da dificuldade de encontrar um nome no mercado que agrade, também tem o desafio de fechar o negócio com o jogador em um mercado que anda muito disputado, principalmente p...