Esporte Goiás segue baile no G4 No Estádio Olímpico, alviverde vence o São Bento por 2 a 1 e continua com 100% de aproveitamento no 2º turno

A noite desta terça-feira começou e terminou de forma especial para o torcedor esmeraldino. Após o clube apresentar seus novos uniformes para a temporada, foi a vez de o time estreá-lo em campo com vitória. Jogando no Estádio Olímpico, o Goiás venceu o São Bento, por 2 a 1, chegou aos 36 pontos e se garantiu, mais uma rodada, no grupo dos quatro primeiros colocados (G4) ...