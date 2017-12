Goiás se reapresenta com 24 jogadores para a temporada 2018

O Goiás iniciou na manhã dessa quarta-feira (27) a sua pré-temporada, já pensando nas disputas em 2018, que já começa no dia 17 de janeiro, na estreia do Goianão contra a Aparecidense. O primeiro dia de atividades foi marcado por reuniões entre o grupo de atletas e a comissão técnica, exames clínicos e físicos.

No primeiro dia de treinamento, se apresentaram 24 jogadores, porém alguns não chegaram ao clube: o goleiro Marcelo Rangel,o volante Elyeser e os atacantes Lucão e RicardoVerza foram dispensados e só se reapresentam no dia 3. O lateral-direito Saveedra teve problemas com passagens e só deve chegar nessa quinta-feira.

Para a sequência da temporada, dois jogadores estão com a situação indefinida, o meia Rafinha, que ainda precisa da liberação do Atlético/PR e o meia Felipe Garcia, que ainda não assinou com o esmeraldino.

Segundo o diretor de futebol, Túlio Lustosa, a situação deles devem se resolver nos próximos dias. Já no quesito contratações ele ressaltou que vai buscar mais dois laterais, um para cada lado e mais um atacante, porém ele quer tomar cuidado para não inchar o elenco. "Não vamos trabalhar com mais de 35 jogadores. A nossa meta é começar com esse elenco e depois vamos trazer jogadores pontuais para o decorrer da temporada", disse o dirigente.

Assim como no começo dessa temporada, o time também passará por um período de quarentena. Túlio Lustosa disse que os jogadores vão ficar concentrados no clube até na sexta-feira (29) e depois voltam no dia 3 e ficam concentrados até a estreia no estadual, dia 17.