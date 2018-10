Esporte Goiás se prepara para visitar terreno inóspito em Criciúma Pressionado na reta final, alviverde visita Criciúma no indigesto estádio em que nunca venceu

A necessidade de um resultado positivo em reta final de Série B coincide com o reencontro do Goiás com um tabu de 30 anos. Nesta quinta-feira (1º), a equipe de Ney Franco será colocada à prova diante do Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, que foi cenário de 14 embates entre as duas equipes desde 1988, mas nunca viu triunfo esmeraldino.O Majestoso, como a torcida do Tigre...