Esporte Goiás se manifesta sobre suspeita de falsificação de documento de Ernandes Emissora de rádio de Campinas (SP) revela documentação supostamente falsa do jogador do Goiás, que atuou em 31 partidas da Série B

Diante de uma suspeita de irregularidade na documentação do lateral esquerdo Ernandes, revelada pela Rádio Central, de Campinas (SP), o Goiás se manifestou na tarde desta segunda-feira (3) por meio de nota. De acordo com documentos obtidos pela emissora de Campinas, o jogador seria nascido em 11 de novembro de 1985 e teria documentação de seu registro como jogador com d...