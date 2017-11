Goiás se despede de 2017 com empate

O torcedor do Goiás terá que esperar por 2018 para voltar a celebrar uma vitória. A despedida da temporada 2017 para o time esmeraldino foi com empate. Longe de casa, a equipe alviverde chegou ao sétimo jogo sem vitória (4 empates e 3 derrotas) na Série B. Pela 38ª e última da Série B do Campeonato Brasileiro, Goiás e Oeste empataram por 1 a 1. Os gols da partida foram marcados por Raphael Luz e Rezende.

Com o resultado, o Goiás chegou aos 45 pontos e termina a 2ª divisão na 15ª colocação. 19 pontos atrás do Paraná, 4º colocado, e 1 à frente do Luverdense, 17º colocado. O time esmeraldino finaliza a competição nacional com 39,5%. Ao todo, foram 12 vitórias, 9 empates e 17 derrotas em 38 partidas disputadas.

Agora, o Goiás está oficialmente de férias. O time alviverde retorna para a pré-temporada no dia 27 de dezembro. A primeira partida oficial da equipe esmeraldina será na 1ª rodada do Campeonato Goiano 2018, contra a Aparecidense, dia 17 de janeiro, no Aníbal Batista de Toledo.

1º tempo

O duelo que começou com cara de amistoso se tornou, na primeira etapa, uma partida de oportunidade para alguns jogadores. Goiás e Oeste mexeram nas escalações e colocaram em campo algumas novidades, como Jefferson e Thalles do lado esmeraldino e Pedrinho e André Dias na equipe rubro-negra.

O lateral esquerdo do Goiás, Jefferson, chamou atenção pelos bons aproveitamentos nos cruzamentos e atenção na marcação. Foi justamente em um jogada do camisa 6 que saiu a melhor oportunidade de gol do Goiás. Aos 25 minutos, após lançamento, Michael cabeceou com perigo e assustou o goleiro André Dias, estreante na competição.

As principais jogadas do time goiano continuaram sendo por meio de cruzamentos. Muitos realizados pelo lateral Pedro Bambu, mas que não teve boa porcentagem de acerto. Chutes de fora da área, com Victor Bolt e Júnior Viçosa, também foram produzidos pela equipe esmeraldina. Nada, no entanto, que tirasse o zero do placar.

Os donos da casa não criaram como de costume, mas assustaram nas bolas paradas (escanteio e faltas) e nos contra-ataques. A única defesa do goleiro Marcelo Rangel aconteceu após um escanteio aos 28 minutos, quando o camisa 1 deu um soco na bola.

2º tempo

Tentando melhorar a criação ofensiva, o técnico Roberto Cavalo colocou em campo dois jogadores (Henrique e Danielzinho), ambos do lado direito de ataque. A dupla começou a segunda etapa dando trabalho para a zaga esmeraldina, mas não demorou muito para o Goiás voltar a dominar as rédeas da partida.

Carlos Eduardo, que pouco apareceu no primeiro tempo, passou a se movimentar mais. Léo Sena e Thalles continuaram distribuindo as jogadas, mas as melhores chances do Goiás continuaram saindo de cruzamentos a área do Oeste. Em um deles, Jefferson deu um chapéu sobre Daniel Borges e lançou Michael, que avançou e marcou. A arbitragem, porém, assinalou o impedimento na jogada.

Uma bobeada no meio-campo foi crucial para o Goiás. Mazinho roubou bola de Victor Bolt, avançou e finalizou a gol. Marcelo Rangel fez bela defesa, mas a bola sobrou livre para Raphael Luz finalizar. A bola ainda tocou no volante esmeraldino, mas a bola acabou no fundo das redes do time goiano.

Gustavo, Jefferson e Michael tentaram igualar o marcador, mas não obtiveram êxito nas tentativas. O técnico Hélio dos Anjos ainda colocou em campo o atacante Jarlan, mas nada que pudesse mudar o time ofensivamente, que continuou abusando de cruzamentos e pecou em muitas finalizações.

No fim, quando a derrota parecia estar sacramentada, o volante Rezende aproveitou linda trama ofensiva e finalizou de fora da área. O goleiro André Dias estava adiantado e a bola terminou no ângulo da meta do Oeste: 1 a 1, placar final.

FICHA TÉCNICA

Série B: 38ª rodada

Jogo: Oeste 1x1 Goiás

Local: Arena Barueri

Árbitro: Deborah Cecilia C. Correia (PE)

Assistentes: Ricardo Bezerra e Bruno César Chaves (ambos do PE)

Quarto árbitro: Regildenia de Holanda (SP)

OESTE: André Dias; Daniel Borges, Joílson, Daniel Gigante e William Cordeiro; Lídio, Kallyl e Mazinho; Pedrinho (Raphael Luz), Gabriel Vasconcelos (Henrique) e Fabrício (Danielzinho). Técnico: Roberto Cavalo.

GOIÁS: Marcelo Rangel; Pedro Bambu, Fábio Sanches, David Duarte e Jefferson; Victor Bolt (Rezende), Thalles (Jarlan) e Léo Sena; Michael, Júnior Viçosa (Gustavo) e Carlos Eduardo. Técnico: Hélio dos Anjos.

Gols: Raphael Luz, aos 25 minutos (Oeste) e Rezende, aos 47 minutos do 2º tempo (Goiás).

Cartões Amarelos: William Cordeiro, Lídio e Raphael Luz (Oeste).