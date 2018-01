Goiás se classifica na Copinha e irá enfrentar Trindade na próxima fase

No Grupo 29 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Goiás sofreu, mas conseguiu se classificar para a próxima fase da competição. Nessa terça-feira (9), os esmeraldinos enfrentaram o Flamengo/SP, no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos e de virada venceu pelo placar de 2 a 1.

O alviverde saiu atrás no marcador, os donos da casa abriram o placar logo no primeiro minuto de jogo, com Ian. Precisando da vitória para se classificar e terminar na liderança do grupo, os meninos do Goiás partiram para cima e só conseguiram virar na segunda etapa. Aos 26 minutos, o atacante Rafael empatou e aos 29, o meia Thales virou o jogo para o esmeraldino.

Com o triunfo, o Goiás termina em primeiro no grupo 29, com 7 pontos. Na próxima fase, o alviverde terá um confronto caseiro, já que o rival será o Trindade, que se classificou em segundo do grupo 30.