Goiás se arma com a 5ª flecha Xavante

Felipe Garcia, atacante repatriado junto ao futebol japonês, finalmente foi apresentado pelo Goiás. Estava sem espaço no Nagoya Grampus, clube em que disputou a J-League 2 (2ª Divisão Japonesa) e obteve o acesso à elite do Japão, em 3º lugar. Ele fez 4 gols em 21 jogos, incluindo a Copa do Imperador. O ídolo brasileiro, no ex-time, é Gabriel Xavier (meia, ex-Cruzeiro). A...