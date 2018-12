Esporte Goiás se aproxima de lateral peruano Nilson Loyola, que joga pela esquerda, deve assinar contrato com o alviverde até o final de 2019

A bola da vez no Goiás é o lateral esquerdo Nilson Loyola. O peruano, que foi convocado para a Copa do Mundo da Rússia neste ano, está próximo de um acerto com o alviverde. De acordo com o diretor de futebol do clube, Túlio Lustosa, a situação está bem encaminhada. O jogador deve firmar contrato com o alviverde até o final de 2019.“Ainda não está 100% fechado, temos uma c...