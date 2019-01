Esporte Goiás se apresenta sem 4 das 10 contratações Equipe esmeraldina voltou aos trabalho nesta quarta-feira (02) sem o goleiro Sidão, o zagueiro Rafael Vaz e os atacantes Brenner e Júnior Brandão

O Goiás se apresentou na tarde desta quarta-feira (02) no CT Edmo Pinheiro sem 4 de suas 10 contratações. O goleiro Sidão, o zagueiro Rafael Vaz e os atacantes Brenner e Júnior Brandão não estiveram presentes nas primeiras atividades do grupo. Segundo o diretor de futebol, Túlio Lustosa, todos justificaram com antecedência suas ausências. O goleiro Sidão,...