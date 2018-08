Esporte Goiás revive instabilidade e perde no Sul Diante do Brasil, em Pelotas, alviverde encerra 1º turno com derrota e vê chance de entrar no G4 escapar

O Goiás retornará do Rio Grande do Sul sem nenhum ponto na bagagem e com o sentimento de frustração. Diante do Brasil de Pelotas, a equipe esmeraldina perdeu pelo placar de 1 a 0, neste sábado, no Estádio Bento Freitas, e deixou escapar a oportunidade de terminar o 1º turno entre os quatro primeiros colocados da Série B (G4). A derrota jogando fora de casa será ...