Esporte Goiás relata obstáculos e cautela para contratar Pressionado pela torcida para reforçar elenco, alviverde revela exigência financeira alta e ressalta valor dos jogadores já confirmados

A cinco dias da reapresentação para a temporada 2019, o Goiás conta com nove reforços, entre os que estão acertados e já foram oficializados, e acredita estar no caminho certo, apesar de relatar dificuldades do mercado neste fim de ano. Segundo o diretor de futebol Túlio Lustosa, o clube vem sabendo lidar com o mercado e vai começar o Campeonato Goiano com a equipe pr...