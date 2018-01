Goiás receberá duas etapas do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade

Nesse ano, a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) volta a organizar o Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, após cinco anos. Com uma boa estrutura e uma afinidade do torcedor com a modalidade, Goiás foi escolhido para ser uma das sedes da competição nessa temporada, ao lado de Minas Gerais e Paraná.

O Autódromo Internacional de Goiânia irá sediar duas etapas das cinco do Brasileiro. No dia 8 de julho, será realizada a 2ª epata e no dia 9 de setembro, irá ocorrer a 4ª etapa. O presidente da Federação de Motociclismo do Estado de Goiás (FMG), Roberto Boettcher, comentou sobre a escolha de Goiás para sediar a competição.

“Goiás tem uma relação muito positiva com a motovelocidade. O Goiás Superbike, por exemplo, sempre atrai muito público ao autódromo”, disse Roberto Boettcher.

O campeonato brasileiro irá acontecer em conjunto com a 3ª e 4ª etapa do Goiás Superbike 2018 e Roberto Boettcher ressaltou que a organização não terá problema em realizar as duas provas. “Teremos nossa programação normal. A diferença é que vamos acrescentar as baterias do Campeonato Brasileiro. Assim, o torcedor poderá prestigiar não só os pilotos goianos, como também os maiores nomes da motovelocidade no país”, disse.

Etapas do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade:

1ª etapa: 06 de Maio – MG

2ª etapa: 08 de Julho – GO

3ª etapa: 05 de Agosto – PR

4ª etapa: 09 de Setembro – GO

5ª etapa: 04 de Novembro – MG

Calendário para o Goiás Superbike 2018:



1ª etapa: 8 abril

2ª etapa: 3 junho

3ª etapa: 8 julho

4ª etapa: 9 setembro

5ª etapa: 21 outubro

6ª etapa: 25 novembro