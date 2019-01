Esporte Goiás realizará treino aberto antes de estreia no Goianão Com estreia marcada para domingo, time esmeraldino abrirá o treinamento deste sábado, na Serrinha, para a torcida

O Goiás realizará treino aberto antes de sua estreia no Campeonato Goiano. Neste sábado (19), o alviverde tem treino marcado para às 9h30, na Serrinha, e será permitida a entrada do torcedor. A estreia do Goiás no Goianão está marcada para domingo (20), às 17 horas, no Estádio Serra Dourada, contra o Goiânia. O mando de campo é do Galo, somente na 2ª rodada o alvi...