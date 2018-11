Esporte Goiás quer vitória para poder subir nesta rodada Se vencer o Coritiba, fora de casa, clube esmeraldino torce por outros resultados para garantir o acesso nesta 36ª rodada da Série B

O Goiás pode carimbar seu passaporte com destino à Série A do futebol brasileiro neste fim de semana. A 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira (9) e pode terminar, amanhã, com o acesso esmeraldino após três anos amargurando a Série B. O clube alviverde entra em campo, às 21h30, diante do Coritiba, no Estádio Couto Pereira, precis...