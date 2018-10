Esporte Goiás quer iniciar sprint final para buscar acesso No momento em que mira vitórias que faltam para chegar à elite, clube pega desesperado CRB

Para ficar ainda mais perto de concretizar o acesso, o Goiás visita nesta sexta-feira o desesperado CRB, hoje, no Estádio Rei Pelé, às 19h15, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com mais de 90% de chances de subir, segundo as projeções dos sites Infobola (91%) e do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (92,8%), o time esmerald...