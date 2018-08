Esporte Goiás quer ampliar seu poder de ataque Alviverde vai ao mercado em busca de mais dois jogadores para o setor ofensivo. Prazo é até 10 de setembro

A poucos dias de dar o ponta pé inicial no 2º turno da Série B do Campeonato Brasileiro - o time joga na sexta-feira, diante do CSA -, o Goiás vive a expectativa de anunciar reforços em breve. Segundo o diretor de futebol, Túlio Lustosa, a intenção do clube é contratar, pelo menos, dois nomes até o fim do período de inscrições, no dia 10 de setembro.A prioridade da dire...