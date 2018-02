Goiás quer 1º lugar para ter vantagem na semifinal

Goiás e Vila Nova lançaram o desafio das torcidas, nesta sexta-feira, nos jogos válidos pela 2ª fase da Copa do Brasil, na próxima semana. Ambos jogam no Estádio Serra Dourada e cada um deseja levar o maior número de torcedores possível nos jogos. Além dessa disputa, outra ocorre paralelamente entre os clubes, mas no Estadual - a pela 1ª colocação na 1ª fase, para usuf...