Goiás prorroga contrato de volante Madison

Aos poucos, o volante Madison vai conquistando espaços importantes no Goiás. Mais uma dessas conquistas partiu da diretoria do alviverde, que acertou a prorrogação de contrato do jovem atleta - o vínculo anterior terminava em 2020 e, agora, vai vigorar até o fim de 2022.

Madison tem 19 anos. Natural de Caldas Novas, chegou ao Goiás em 2015, para atuar na base. Ganhou confiança e a titularidade, em 2018, no time principal, após disputar seis partidas - ele entrou no lugar de João Afonso, que se contundiu e, nos últimos jogos, perdeu a posição.

Antes de chegar ao elenco profissional, Madison teve em 2017 uma temporada de afirmação. Madison foi titular da seleção goiana sub-20, no Brasileiro de Seleções Sub-20. Em janeiro de 2018, foi capitão do time júnior do Goiás na Copa São Paulo da categoria.