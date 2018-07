Esporte Goiás pretende melhorar aproveitamento caseiro

Após excelente vitória (1 a 0) em cima do Avaí, que está no pelotão da frente da tabela, o Goiás terá como adversário uma equipe que ocupa a zona de rebaixamento (Z4). O time alviverde enfrentará o Criciúma, 17ª colocado, na próxima sexta-feira (dia 13), no Estádio Olímpico.Apesar de o adversário estar na zona da degola, lugar que até a rodada passada ainda assombr...