Esporte Goiás pretende manter jogos no Olímpico, mesmo com Serrinha ampliada Segundo o vice-presidente, Mauro Machado, a ideia inicial do clube é que o Olímpico seja a casa do Goiás na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro

Apesar de estar na reta final de ampliação, a Serrinha pode não ser a casa do Goiás para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o vice-presidente esmeraldino, Mauro Machado, a ideia inicial é que o Estádio Olímpico continue sendo a casa do Alviverde na competição, mesmo com a Serrinha ficando à disposição. "Ainda não temos esta posição defini...