Esporte Goiás precisa repetir desempenho Após queda, time alviverde pode se basear em resultados obtidos no 1º turno para confirmar acesso à elite

Com uma projeção de necessidade de três vitórias nos últimos cinco jogos da Série B do Campeonato Brasileiro para sacramentar o acesso, o Goiás tentará repetir a mesma sequência do 1º turno. Na primeira metade do campeonato, o alviverde conquistou 9 pontos nos confrontos contra Criciúma, Sampaio Corrêa, Coritiba, Oeste e Brasil de Pelotas, série que tem nesta reta ...