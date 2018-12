Esporte Goiás pode ter volta de três jogadores Eduardo Brock, Robson e Ricardo Verza estavam emprestados, mas seguem vinculados ao alviverde

Além de contratações e renovações de vínculos, outra possibilidade de reforços para a próxima temporada são jogadores que voltam de empréstimo. No Goiás, apenas três atletas foram emprestados no decorrer do ano: o zagueiro Eduardo Brock, que foi para o Ceará, e os atacantes Robson, que estava no Gwangju, da Coreia do Sul, e Ricardo Verza, emprestado para o FC Drita, do ...