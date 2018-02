Goiás planeja início de obras na Serrinha

A vitória do Goiás (1 a 0) sobre a Aparecidense, no sábado, pela 7ª rodada do Campeonato Goiano, deve ter sido a última partida do alviverde na Serrinha neste Estadual. Apesar de ainda ter a possibilidade de mandar outros jogos na praça esportiva, o clube deve iniciar obras de ampliação de seu estádio. Segundo a direção esmeraldina, as obras já devem começar na próxima sema...