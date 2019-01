Esporte Goiás planeja fazer amistoso internacional Melgar, do Peru, deve ser o adversário; clube esmeraldino deve fazer dois amistosos antes da estreia no Estadual

A diretoria do Goiás planeja fazer, pelo menos, dois amistosos antes da estreia no Campeonato Goiano. Ao menos um deles pode ser com um clube de fora do Brasil. Segundo o diretor de futebol, Túlio Lustosa, o alviverde está com conversas bem adiantas para chegar a um acordo com o Melgar, do Peru. O time peruano é o mesmo onde o lateral esquerdo, Nilson Loyola, jogou ...