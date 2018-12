Esporte Goiás planeja contar com Danilo para 2019 Diretor de futebol, Túlio Lustosa, afirmou que o meia é um sonho do alviverde para a próxima temporada

A diretoria do Goiás planeja investir na contratação do meia Danilo, de 39 anos, para a temporada 2019. O diretor de futebol esmeraldino, Túlio Lustosa, confirmou que o clube tem interesse em contar com o jogador não só dentro das quatro linhas, mas também fora. "O Danilo é uma situação que também vamos tratar durante esta semana com o Barbieri aqui. Temos o sonh...