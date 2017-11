Goiás perde para o Internacional e chega a 6ª partida sem vitória

Na última partida do ano como mandante, o Goiás voltou a decepcionar seu torcedor e ampliou para seis jogos sua sequência sem vitória na Série B. Com polêmica na arbitragem, que anulou um gol legal do time goiano, o Internacional venceu por 2 a 0. Duas vezes com William Pottker, após assistências do meia Camilo.

Por causa do empate (0 a 0) entre Guarani e Luverdense, o Goiás jogou sem chances matemáticas de ser rebaixado à Série C. Com o três revés nos últimos seis jogos, o time alviverde mantém os 44 pontos e aparece na 15ª colocação.

A equipe colorada, por sua vez, chegou aos com 68 pontos e ainda luta pelo título da Série B. Na vice-liderança, o time gaúcho está dois pontos atrás do líder América/MG, que empatou sem gols com o Londrina.

As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (25). Pela 38ª e última rodada da Série B 2017, o Goiás visita o Oeste, na Arena Barueri, às 17h30. Mesmo horário de Internacional e Guarani, que se enfrentam no Beira Rio.

1º tempo

Se o clima era de amistoso, dentro de campo não faltaram emoções na primeira etapa realizada no Serra Dourada. Com Nathan e Carlos Eduardo abertos pelos lados, o Goiás começou a partida criando as melhores oportunidades no campo de ataque. Ambos arriscaram algumas finalizações, principalmente de longe, mas não conseguiram balançar as redes coloradas. Pedro Bambu e Gustavo, que substituiu o atacante Júnior Viçosa, também tiveram chances de abrir o placar, mas não tiveram êxito.

Precisando da vitória para continuar lutando pela título da Série B, o Internacional demorou para conseguir escapar da forte marcação esmeraldina. O time alviverde manteve nos primeiros 20 minutos a marcação quase sempre no campo de ataque.

Aos poucos, no entanto, o time gaúcho começou a controlar o jogo. Nas bolas paradas, por meio do capitão D’Alessandro, o Inter começou a assustar e ganhou confiança no jogo. O argentino, inclusive teve a melhor chance da partida. Após passe de Damião, aos 31 minutos, o camisa 10 do Inter pegou de primeira e forçou bela defesa do goleiro Marcelo Rangel.

O time colorado chegou a marcar no final da primeira etapa, mas a jogada foi paralisada por falta na jogada. D’Alessandro cobrou escanteio aos 44 minutos e o zagueiro Thales concluiu a gol. O outro defensor do Inter, Vitor Cuesta, cometeu falta e o gol acabou sendo anulado.

2º tempo

Logos aos 3 minutos da etapa final o Goiás abriu o placar com o atacante Gustavo. O volante Victor Bolt lançou Carlinhos, que deixou o camisa 9 esmeraldino na cara do gol. Livre, ele bateu para o fundo das redes. O gol, no entanto, foi anulado. Sem falta ou impedimento na jogada, a explicação da anulação não foi informada durante a partida.

Após o jogo, o árbitro não concedeu entrevistas, mas segundo jogadores do Goiás, Héber Roberto Lopes teria dito que assumiria o erro, mas sem dar maiores explicações.

Na sequência do lance, Carlos Eduardo teve a chance de marcar novamente. Após contra-ataque, o atacante do Goiás se livrou da marcação e ficou cara a cara com o goleiro adversário. O camisa 7 finalizou, mas em cima do camisa 1 do Inter.

O castigo chegou em dose dupla. Com banco recheado de estrelas, Camilo entrou no jogo e precisou de dois passes para tirar o zero do placar. Primeiro, aos 13 minutos. O meia recebeu de D’Alessandro e tocou para William Pottker. O atacante completou a jogada de peixinho e abriu o placar no Serra Dourada.

Seis minutos depois, Camilo, do meio-campo, lançou o atacante William Pottker. Livre, o jogador saiu na cara a cara com o goleiro Marcelo Rangel e apenas deslocou o camisa 1 do Goiás para ampliar o marcador: 2 a 0, Internacional.

Sem muita organização, o Goiás passou a depender das arrancadas de Carlos Eduardo. O camisa 7 conseguiu criar algumas jogadas, mas não deu trabalho para o goleiro Danilo Fernandes. O time esmeraldino, a partir dos 30 minutos, passou a abusar dos cruzamentos, mas sem efetividade.

O Inter voltou a assustar em contra-ataques. Camilo e Edenilson tiveram chance de transformar a vitória em goleada, mas pararam no goleiro Marcelo Rangel, que realizou duas grandes defesas. Aos poucos, o duelo foi esfriando e as equipes não voltaram a alterar o placar.

FICHA TÉCNICA

Série B: 37ª rodada

Jogo: Goiás 0x2 Internacional

Local: Estádio Serra Dourada

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Helton Nunes e Thiago Americano Labes (ambos de SC)

Quarto árbitro: Edson da Silva (SC)



GOIÁS: Marcelo Rangel; Bambu, Fábio Sanches (David Duarte), Alex Alves e Carlinhos; Victor Bolt (Saavedra), Elyeser (Andrezinho) e Léo Sena; Carlos Eduardo, Gustavo e Nathan. Técnico: Hélio dos Anjos

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Thales, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson e D’Alessandro; Sasha (Camilo), William Pottker (Nico Lopez) e Damião (Charles ). Técnico: Odair Hellmann

Gols: William Pottker aos 13’ e 19’ do 2º tempo (Internacional)



Cartões Amarelos: Victor Bolt (Goiás) e Damião (Internacional)

Público pagante: 5.661

Público total: 7.046

Renda: R$ 41.550,00