Esporte Goiás perde para a Ponte Preta de virada e segue na zona de rebaixamento Time esmeraldino saiu na frente com Lucão, mas cedeu empate jogando fora de casa

O Goiás segue sem engatar uma boa sequência na Série B do Campeonato Brasileiro após conseguir a primeira vitória na competição em cima do Atlético. Jogando fora de casa, o Alviverde perdeu, de virada, para a Ponte Preta por 2 a 1 e segue na penúltima colocação com 5 pontos. O primeiro tempo no estádio Moisés Lucarelli começou com a Ponte Preta tomando a iniciativa da par...