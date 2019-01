Esporte Goiás perde pênalti nos acréscimos e está eliminado da competição Verdinho saiu derrotado para o Volta Redonda por 1 a 0 na segunda fase da Copinha e está fora do torneio. Meia desperdiça chance do empate nos últimos minutos

O Goiás está fora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Jogando no estádio Comendador Souza, na capital paulista, o Verdinho levou um gol com dois minutos de jogo e perdeu para o Volta Redonda. Aos 45 minutos do segundo tempo, a equipe goiana chegou a ter um pênalti a seu favor, mas o meia Flavinho bateu para fora, desperdiçando a chance do empate. O gol do time carioca f...