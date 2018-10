Esporte Goiás pega Avaí pensando em 100% em casa até o fim da Série B

Para voltar a vencer em casa e recuperar a vice-liderança, o Goiás faz confronto direto desta sexta-feira, às 21h30, no Estádio Olímpico, com o Avaí, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe esmeraldina vem de dois empates consecutivos diante de seu torcedor, contra Ponte Preta e Londrina, e precisa da vitória para não transformar em drama sua si...