Goiás oficializa saída de três goleiros

A despedida do Goiás em 2017 acontece neste sábado, na Arena Barueri, contra o Oeste. Antes disso, no entanto, três goleiros do elenco alviverde, Renan, Márcio e Ivan, encerraram seus ciclos pelo time esmeraldino. A oficialização da saída dos jogadores foi realizada pelo técnico Hélio dos Anjos. Os três goleiros ficam sem contrato no fim deste ano.

O técnico do Goiás informou que conversou com os jogadores antes de oficializar a saída dos atletas. “Não é fácil administrar uma situação como essa. Acho que nenhum clube do Brasil fez o que o Goiás fez nessa temporada. Perguntei a cada um se eles, como treinador, contratariam quatro goleiros em condição de jogo. Foram ídolos em outros clubes”, explicou Hélio dos Anjos, que alegou ter se despedido dos goleiros e combinado, com Márcio, de encontrá-lo fora do clube “para bater um papo sobre a carreira que ele quer seguir”, comentou o treinador.

À disposição para vestir a camisa 1, o Goiás terá além de Marcelo Rangel, os goleiros Matheus e Paulinho. O ex-Atlético, Marcos, é mais um que deve acertar com o clube esmeraldino. “Ter quatro jogadores nessa posição é prejuízo para todo mundo, inclusive prejuízo técnico para eles”, disse Hélio dos Anjos.

Dos três goleiros, Renan é o que estava há mais tempo no clube. Desde 2012. Ivan, contratado em 2016, ganhou algumas oportunidades no decorrer do ano, mas não se firmou. Márcio acertou com o Goiás no ano passado, mas fez apenas uma partida pelo clube.