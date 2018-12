Esporte Goiás oficializa contratação do zagueiro Rafael Vaz Através das redes sociais, clube esmeraldino confirma primeiro reforço para sistema defensivo

O zagueiro Rafael Vaz é o novo reforço do Goiás para o sistema defensivo. Através das redes sociais, o clube alviverde confirmou a contratação do jogador de 30 anos, que já defendeu a camisa do Vila Nova. O Goiás conversava com o empresário do zagueiro desde o início de dezembro e chegou a um acordo na manhã desta sexta-feira (21). Rafael Vaz chega com contrato de um ...