Esporte Goiás oficializa contratação de Geovane, ex-Vila Nova Através das redes sociais, time esmeraldino oficializou a contratação do volante de 29 anos

Através de suas redes sociais, o Goiás oficializou a contratação do volante Geovane, de 29 anos, que teve seu vínculo encerrado com o Vila Nova este ano após três temporadas. Como o POPULAR noticiou mais cedo, o contrato do jogador com o alviverde vai até o fim de 2020. Geovane iniciou sua carreira nas categorias de base do Goiás, em 2009, e nove anos depois retorna ...