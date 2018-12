Esporte Goiás oficializa contração de lateral peruano Nilson Loyola, de 24 anos, disputou a Copa do Mundo de 2018 pelo Peru

O Goiás anunciou seu 4° reforço para 2019. O lateral esquerdo peruano Nilson Loyola, de 24 anos, assinou com o time esmeraldino até o fim do ano que vem. O reforço internacional disputou a Copa do Mundo da Rússia, este ano, pelo Peru, mas não teve muitas oportunidades durante o Mundial porque era reserva do Trauco, do Flamengo, titular absoluto com Ricardo Gareca, treinador d...