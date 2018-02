Goiás no Goianão: Vida boa, sem acomodar

Após passar pelo calvário dos pênaltis no meio de semana - bateu o Boa (MG) por 6 a 5 nas penalidades, após empate sem gol no tempo regulamentar -, e garantir a vaga à 3ª fase da Copa do Brasil, o Goiás volta a se concentrar na disputa do Estadual. Líder, praticamente garantido na semifinal e detentor dos melhores números no Goianão, o alviverde fechará o 2º turno nest...