Esporte Goiás negocia com zagueiro Victor Ramos, de 29 anos O defensor chega para disputar posição com David Duarte, Eduardo Brock, Edcarlos e Raphael Silva

Com a pior defesa da Série B, com 11 gols sofridos em 5 partidas, o Goiás está tentando resolver os problemas defensivos, para isso, além de muito treinamento, a direção também corre para contratar algumas peças. O nome da vez é o do zagueiro Victor Ramos, de 29 anos, que por último defendeu a Chapecoense, mas nesta temporada ainda não jogou. O defensor começou a carr...