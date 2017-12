Goiás negocia com meia-atacante ex-Brasil de Pelotas

A diretoria do Goiás segue no mercado para reforçar o elenco que disputará a temporada de 2018. A bola da vez é o meia-atacante Felipe Garcia, de 27 anos, que estava atuando no futebol japonês pelo Nagoya Grampus.

Gaúcho, Felipe Garcia se destacou na Série B do Campeonato Brasileiro de 2016 com a camisa do Brasil de Pelotas. O jogador foi vice-artilheiro da competição com 13 gols, ao lado de Nenê do Vasco.

O gestor de futebol do Goiás, Túlio Lustosa, explicou que existe negociação em andamento e está otimista para um acerto com o jogador. Caso seja concretizada sua contratação, Felipe Garcia será o sétimo reforço do Goiás.

O goleiro Marcos, o zagueiros Eduardo Brock e Raphael Silva, João Afonso (volante), além dos meias Giovanni e Rafinha. A diretoria do Goiás espera ter no dia da apresentação, dia 27 de dezembro, o elenco fechado para iniciar a pré-temporada.