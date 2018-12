Esporte Goiás negocia com jogadores de Santos e Corinthians para tentar reforçar poder ofensivo Os nomes da vez que podem desembarcar na Serrinha visando 2019 são Copete e Roger

A diretoria do Goiás concentra agora suas atenções no ataque. Com a tentativa de renovação com o centro-avante Lucão travada (que terminou o ano como artilheiro da equipe, com 16 gols), o clube começa a ampliar seu radar no mercado em busca de um novo goleador. Para a próxima temporada, o alviverde tem no elenco para a posição Rafinha, Michael, Jacó e Ricardo Verza. Os ...