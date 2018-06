Esporte Goiás negocia com André Lima Aos 33 anos, o atacante defende atualmente o Vitória (BA)

Na tentativa de encontrar um atacante de referência, a diretoria do Goiás negocia com André Lima, de 33 anos. O jogador está no Vitória (BA) e a negociação já está em andamento. Mas segundo o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, o acerto dependerá muito do Vitória, que não pretende liberar o atleta. "Foi uma conversa que surgiu, encorpou, mas que esb...