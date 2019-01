Esporte Goiás nega proposta do Flamengo por David Duarte Segundo diretor de futebol esmeraldino, clube não recebeu contato por zagueiro

O Goiás negou na tarde deste domingo (13) que tenha recebido proposta do Flamengo pelo zagueiro David Duarte. Segundo o diretor de futebol do clube, Túlio Lustosa, não houve nenhum contato do clube carioca sobre a situação do atleta de 23 anos, que foi formado nas categorias de base do clube alviverde e no ano passado participou de 55 partidas defendendo o esmeraldino. "Não houve ...