Esporte Goiás não terá cinco jogadores para estreia do Goianão Cinco reforços tiveram problemas com a documentação e serão desfalques para o técnico Maurício Barbieri; dois foram titulares no jogo-treino contra o Capital-DF

O Campeonato Goiano ainda não começou, mas o técnico Maurício Barbieri já tem cinco desfalques para a estreia do Goiás contra o Goiânia, no domingo (20), no Serra Dourada. O atacante uruguaio Leandro Barcia, o lateral peuano Nilson Loyola, o meia Renatinho, o atacante Marcinho e o tabém lateral Kevin não puderam ser inscritos a tempo da 1ª rodada do Estadual. Renatinho e...