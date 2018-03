Goiás não quer dar sobrevida ao Dragão

No clássico deste domingo, entre Atlético e Goiás, no Serra Dourada, os dois times jogarão em momentos bem diferentes no Estadual. Primeiro e único time com a vaga antecipada à semifinal, o Goiás pode definir futuro do rival, que tem 15 pontos, três jogos a fazer e com necessidade de pontuar amanhã. É desejo do Goiás bater o Dragão e afastá-lo da briga pelo título. ...