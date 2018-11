Esporte Goiás muda para ter cautela na reta final Com novo estilo de jogo, equipe freia ímpeto ofensivo e passa a ter menos posse de bola

Nos últimos dois jogos do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro, o torcedor esmeraldino observou um time com uma proposta diferente em relação à que o time mostrou na maior parte da competição. Ney Franco mudou a estrutura da equipe e, com isso, surpreendeu ao jogar de maneira mais recuada, mesmo diante de equipes inferiores tecnicamente.Após a derrota para o Avaí, por 3 a 0, ...