Esporte Goiás mira retomada de bons resultados Alviverde encara o Oeste no Olímpico e tenta superar revés para engatar nova série positiva

O Goiás buscará recomeçar uma sequência positiva na Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h30, no Estádio Olímpico, contra o Oeste, para seguir sonhando em terminar o 1º turno no grupo dos quatro primeiros colocados (G4). Após a inesperada derrota para o Coritiba, por 1 a 0, na terça-feira, a equipe de Ney Franco deixou escapar a oportunidade. Diante do time ...