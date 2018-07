Esporte Goiás mantém promoção de ingressos para jogo contra o Oeste Direção esmeraldina venderá ingressos apenas de forma antecipada, duelo ocorre sábado (28), no Olímpico, a partir das 16h30

Depois de bater seu recorde de público no estádio Olímpico, na derrota para o Coritiba, a direção do Goiás divulgou que manterá a promoção de ingressos para o confronto contra o Oeste, próximo compromisso do time esmeraldino na Série B. TimeMania vale como pagamento da meia-entrada. A partida válida pela 18ª rodada ocorre neste sábado (28), às 16h30, no Estádio Olímpico e a direç...