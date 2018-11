Esporte Goiás levanta possibilidade de mudar último jogo da Série B para o Serra Dourada O duelo com o Brasil de Pelotas, que encerra a participação do alviverde na Série B deste ano, está marcado para o Estádio Olímpico; torcida tem preferência pelo Serra

O Goiás iniciou a semana levantando a possibilidade do time encerrar a participação na Série B deste ano no Estádio Serra Dourada. O jogo é contra o Brasil de Pelotas, no sábado (24), às 17 horas e, inicialmente, está marcado para o Estádio Olímpico. Com a situação ainda indefinida sobre o ano de 2019, a equipe alviverde pode chegar de duas maneiras para o duelo:...