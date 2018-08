Esporte Goiás joga por fim de tabu no Sul Alviverde não vence um clube gaúcho há 8 anos, fora. Embalado como visitante, time goiano joga em Pelotas

O Goiás tentará quebrar, neste sábado, tabu de quase oito anos sem vencer no Rio Grande do Sul. O alviverde jogará às 16h30, diante do Brasil, de Pelotas, no Estádio Bento Freitas, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A última vez que a equipe esmeraldina conseguiu um triunfo sobre um clube gaúcho, no Sul do País, foi no dia em 12 de agosto de 2010, em cima do Grêm...