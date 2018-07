Esporte Goiás inicia venda de ingressos para jogo contra o Criciúma Partida acontecerá no estádio Olímpico

O Goiás encara o Criciúma nesta sexta-feira (13), às 20h30, no Estádio Olímpico, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O ingresso custa R$20,00. O torcedor esmeraldino poderá contar com a promoção da TimeMania: apostando no Goiás como time do coração (em apostas realizadas a partir do dia 06/07) paga meia entrada, R$10,00. Idosos e estudantes também...